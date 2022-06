Un update di alcuni TV Sony risolve le limitazioni del VRR

Per i possessori di uno dei TV LED “Perfect for PlayStation 5” di Sony del 2021 o 2022 e che giocano utilizzando una PS5 o Xbox Series X ci sono grandi notizie: ora sarà possibile ottenere sia la qualità video completa che il VRR a lo stesso tempo. Fino ad ora, l’attivazione di frequenze di aggiornamento variabili sui TV LED di Sony che utilizzano il suo processore cognitivo XR disattivava la funzione di attenuazione localizzata della retroilluminazione, il che significa che non era possibile ottenere un buon contrasto HDR se si aveva attivo il VRR attivo, e sicuramente questa era una grande frustrazione.

Ma ora è in corso un aggiornamento sui televisori in questione che risolve questo problema, quindi VRR e attenuazione locale possono convivere finalmente in armonia, permettendo agli utenti di usufruire contemporaneamente delle funzioni. Questo aggiornamento interessa i TV Sony X90J, Sony X95J e Z9J 8K dei modelli del 2021 e Sony X90K, X95K e Z9K dei suoi modelli del 2022. Il cambiamento è stato notato dal recensore Vincent Teoh.

L’aggiornamento è disponibile già da ora, ma alcuni utenti potranno notare l’update del software TV tra un po` di tempo, si tratta comunque di attendere poco, quindi è necessario controllare nelle impostazioni per vedere se v6.5929 è già disponibile per voi. L’aggiornamento non riguarda i televisori OLED Sony che supportano il VRR, come il Sony A90J, perché questi non utilizzano lo stesso tipo di tecnologia di attenuazione locale. Inoltre, non cambia nulla per Sony X85J e Sony X85K, che supportano anche VRR e utilizzano la retroilluminazione a LED, ma questi non hanno l’oscuramento locale alimentato dal processore XR.

I televisori Sony rimangono estremamente popolari e per una buona ragione, in quanto l’azienda produce alcuni dei migliori televisori 4K in circolazione, specialmente per chi ne fa uso con le proprie console da gioco.