Stranger Things 4: com’è stata girata la scena della nascita di Vecna

Ecco com'è stata girata la scena di nascita di Vecna in Stranger Things 4. Gli ultimi episodi usciranno l'1 luglio.

L’1 luglio arriverà su Netflix il secondo volume di Stranger Things 4, con gli ultimi episodi della quarta stagione. Per questo motivo la piattaforma streaming sta pubblicando diversi contenuti relativi proprio a Stranger Things, preparando gli appassionati alle ultime puntate. E l’ultimo contenuto che è stato lanciato riguarda la genesi della scena sulla nascita di Vecna.

Ecco come è stato girato questo momento topico di Stranger Things 4.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Nella quarta stagione vediamo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast sono tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e il mitico Robert Englund.