Transformers: Stephen King rivela che il primo film gli ha fatto abbandonare la sala del cinema

Black Phone: Stephen King ha descritto il film come uno Standy by Me all'inferno

Black Phone: Stephen King ha descritto il film come uno Standy by Me all'inferno

Welcome to Derry: iniziata la fase di sceneggiatura, e la writer room si riempie di palloncini

Welcome to Derry: iniziata la fase di sceneggiatura, e la writer room si riempie di palloncini

Stephen King non scriverà nuove storie su IT

Stephen King non scriverà nuove storie su IT