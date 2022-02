Transformers: Rise of the Beasts – Il film sarà il primo di una nuova trilogia

Paramount ha annunciato che Transformers: Rise of the Beasts sarà il primo lungometraggio di una nuova trilogia del franchise.

Nella giornata degli annunci di Paramount è arrivata anche qualche notizia dedicata al franchise dei Transformers, con, su tutti, un importante novità che riguarda Transformers: Rise of the Beasts, il settimo capitolo della saga cinematografica, che sarà anche il primo di una nuovo trilogia.

In questo modo Paramount ha reso noto che dopo Transformers: Rise of the Beasts si arriverà fino al nono capitolo della saga. Inoltre, è stato annunciato anche che durante il periodo autunnale arriverà su Nickelodeon una serie animata sui Transformers, mentre nel 2024 uscirà un film d’animazione del franchise direttamente per il cinema.

Transformers: Rise of the Beasts sarà allo stesso tempo un sequel di Bumblebee ed un prequel del primo Transformers. Rom Perlman sarà la voce di Optimus Primal, Peter Cullen sarà ancora la voce di Optimus Prime, e poi ci saranno nel cast Anthony Ramos (In the Heights) e Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah). Mentre la regia è stata affidata a Steven Caple Jr. (Creed II), e la sceneggiatura è di Darnell Metayer e Josh Peters, che hanno lavorato su una prima stesura di Joby Harold.

L’uscita del lungometraggio è prevista per il 2023.