Mario + Rabbids: Sparks of Hope, nuovi video dallo showcase dedicato

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è tornato a mostrarsi con una serie di nuovi video in occasione dello showcase dedicato trasmesso questo pomeriggio.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope è stato mostrato con diversi nuovi video durante lo showcase che Ubisoft ha dedicato al gioco. Come sottolineato da Davide Soliani durante la presentazione, questo nuovo episodio della serie introdurrà diverse novità di spessore soprattutto per quanto concerne il gameplay.

Innanzitutto, ora i nostri eroi potranno muoversi liberamente durante il proprio turno invece che all’interno della classica griglia. Potremo contare su armi specifiche e abilità uniche e persino sul supporto degli Sparks in combattimento. Questi teneri esserini infatti ci permetteranno di sfruttare i loro poteri elementali per ottenere caratteristiche extra da sfoderare durante gli scontri.

Ma le novità non finiscono qui poiché la colonna sonora è stata affidata ad un trio di compositori d’eccezione: accanto a Grant Kirkhope che ha già lavorato a Kingdom Battle, troviamo acnhe la leggendaria compositrice Yoko Shimomura ed il pluripremiato Gareth Coker.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.