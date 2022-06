James Bond: Barbara Broccoli rivela che mancano due anni alla produzione del nuovo film

La produttrice di James Bond, Barbara Broccoli, ha rivelato che mancano due anni alla produzione del nuovo lungometraggio. Il tutto è stato rivelato durante una conversazione con Deadline. I tempi di realizzazione così lunghi sono dovuti al fatto che, dopo l’addio di Daniel Craig al personaggio, il character verrà reinventato.

La Broccoli ha, infatti, dichiarato che i lavori per decidere e trovare il nome del nuovo interprete di James Bond non sono ancora iniziati. Parlando a Deadline la produttrice ha dichiarato, assieme al fratello Michael G. Wilson:

Stiamo ancora avendo delle conversazioni. Non c’è una sceneggiatura pronta, e non ci sarà finché non decideremo come approcciarci al nuovo progetto, considerando che vogliamo reinventare la figura di James Bond. Tutto questo comporta del tempo. Perciò posso dire che la fase di riprese non inizierà prima di due anni.

Ricordiamo che l’anno scorso è uscito nelle sale cinematografiche No Time to Die, l’ultimo lungometraggio sulla saga di James Bond, che ha visto Daniel Craig dare l’addio al personaggio. Negli ultimi tempi diversi nomi sono stati chiamati in causa per la parte, ma ancora sembra che i produttori siano ben lontani dall’aver preso una decisione. Nel frattempo gli appassionati possono rivedersi tutti i film di James Bond su Prime Video.