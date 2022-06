I gruppi di Facebook assomiglieranno di più a Discord

Facebook è un’anima in pena. Il social, una volta punta di diamante dell’offerta di Meta, oggi è in continuo fermento, a caccia di una nuova identità che gli consenta di rimanere rilevante. Così, dopo l’annuncio di una nuova interfaccia che lo renderà un po’ più simile a TikTok, ora arriva la notizia di un ulteriore cambiamento. L’ennesimo. Questa volta a cambiare faccia sono i gruppi.

Meta sta testando una nuova interfaccia per i gruppi di Facebook, che introdurrà anche alcune nuove funzionalità. Nei primi test fa la sua comparsa un nuovo menù laterale, collocato a sinistra. “Ricorda molto i server di Discord”, scrive The Verge, sottolineando anche la palette cromatica tendente al viola, uno dei colori del social dedicato ai videogiocatori.

Il menù laterale mostra i gruppi principali a cui è iscritto l’utente, proprio come lo stesso menù su Discord viene utilizzato per elencare i server e le loro notifiche. L’utente sarà libero di personalizzare la lista, ad esempio scegliendo quali gruppi mettere nelle prime posizioni, oppure creando delle cartelle per raggruppare più gruppi in un unico spazio.

Tra le altre cose, i gruppi riceveranno anche dei ‘canali’: spazi dedicati alle chat testuali, oppure alle conversazioni audio. Le chat vocali altro non sono che una riproposizione dei canali audio di Discord.

Non stupisce allora nel suo materiale promozionale Meta abbia scelto di utilizzare proprio un gruppo dedicato ai videogiochi come esempio. Insomma, il tentativo di replicare il successo di Discord è evidente.