Hyundai IONIQ 6 ufficiale: look grintoso e un abitacolo estremamente moderno

Hyundai ha presentato la nuova IONIQ 6, una berlina elettrica dal look grintoso ed elegante, che si ispira alla concept car Prophecy. La casa automobilistica ha svelato il design ufficiale dell’auto, mentre le informazioni su prezzi, specifiche e allestimenti arriveranno più avanti.

Hyundai definisce la IONIQ 6 una ‘Electrified Streamliner’. Molti degli elementi della Prophecy continuano ad essere presenti – per quanto addolciti – anche sull’auto di serie: a partire dall’attenzione per l’aerodinamica, con un Cx di appena 0,21 secondi. Troviamo anche i gruppi ottici posteriori sviluppati orizzontalmente – composto da pixel quadrati, che Hyundai chiama ‘Parametric Pixel’ – oltre che una plancia iper-tecnologica, con un unico schermo orizzontale (12,3 + 12,3 pollici) che integra il quadro strumenti e l’infotainment.

Per quanto ci riguarda, la IONIQ 6 si presenta già come uno degli EV con maggiore personalità di sempre.

Come anticipato, Hyundai non ci ha ancora fornito informazioni sulle prestazioni del veicolo. Non conosciamo, pertanto, autonomia e potenza della IONIQ 6. Per il momento rimangono un mistero anche il suo prezzo e gli allestimenti che saranno disponibili a partire dal lancio.

Conosciamo, invece, le dimensioni del veicolo: 4,86 metri di lunghezza. I cerchi in lega saranno da 18 o 20 pollici, a seconda del modello. Non resta che aspettare ancora qualche giorno per saperne di più.