Elvis: la biografia sul cantante ed il colonnello Parker è la più venduta su Amazon

Grazie al film Elvis l’attenzione sull’iconica rockstar e sul suo manager, il colonnello Parker, si è riaccesa in maniera importante, tanto che la biografia The Colonel: The Extraordinary Story of Colonel Tom Parker and Elvis Presley, scritta da Alanna Nash, è schizzata al primo posto tra i libri più venduti su Amazon. Si tratta di una pubblicazione del 2010.

Il regista Baz Luhrmann ha dichiarato che il film su Elvis non è basato sulla biografia The Colonel, ma è chiaro che tutto il materiale che è stato scritto che riguarda il rapporto tra la rockstar ed il suo manager sia stato ampiamente consultato dal filmmaker.

La biografia di Alanna Nash inizia proprio con i funerali di Elvis, considerando che la giornalista fu tra i pochi che riuscì a vedere le spoglie del cantante, ed anche lo stesso Parker, che in quel momento indossava una camicia hawaiana, sicuramente poco intonata con il momento. La biografia rivela molti segreti del manager di Elvis, ed ha contribuito a cementare l’idea che si ha sul rapporto tra il colonnello e lo stesso Presley.

Ricordiamo che il film di Baz Luhrmann è uscito al cinema il 22 giugno, ed ha come protagonisti Austin Butler e Tom Hanks.

