Daredevil, Punisher, Jessica Jones e le altre serie Marvel-Netflix da oggi su Disney+

Da oggi, 29 giugno, su Disney+ sono disponibili le serie di produzione Marvel-Netflix, che hanno abbandonato la loro vecchia piattaforma streaming per trovare distribuzione presso la Casa di Topolino. Sulla piattaforma sono presenti Daredevil, Punisher, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage e The Defenders. Presente anche il telefilm Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Disney+ ha dichiarato che l’idea di portare Daredevil e le altre serie Marvel sulla piattaforma streaming:

è frutto della scelta più logica fatta in funzione dei fan della Casa delle Idee.

Michael Paull, presidente di Disney Streaming, ha detto:

Disney+ è la casa di alcuni dei più grandi brand dell’industria dell’intrattenimento, e l’aggiunta di questi show live-action allarga l’offerta Marvel, catalizzandola tutta in una sola piattaforma. Abbiamo già sperimentato con successo l’offerta di grandi contenuti su Disney+, e siamo contenti che negli Stati Uniti proporremo, non solo dei nuovi contenuti, ma anche un’esperienza di visione adatta per i consumatori e per le loro famiglie.

Ma i piani della Casa di Topolino non finiscono qui, considerando che, dopo la sortita di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home e quella di Wilson “Kingpin” Fisk in Hawkeye, sembra che rivedremo eroi e villain di Hell’s Kitchen in una nuova serie di Daredevil che arriverà prossimamente su Disney+.