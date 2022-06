Xiaomi 12T: svelate tutte le specifiche tecniche prima del lancio?

Tutte le specifiche tecniche degli Xiaomi 12T sarebbero di recente emerse prima del lancio, anche se non ci sono ancora conferme del colosso in tal senso.

Dopo che Xiaomi ha lanciato la serie 12 di dispositivi con all’interno il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e ricarica rapida a 67 W, i fan sono in attesa di scoprire in quale modo la compagnia deciderà di continuare a supportare i propri telefoni. Si parla infatti ormai da tempo di nuovi gioiellini pensati al fine di completare la serie, prima che si abbia modo di annunciare gli Xiaomi 13.

Potremmo avere a che fare con gli Xiaomi 12T, dei quali ha di recente discusso sulla piattaforma di Twitter il noto leaker Mukul Sharma, il quale ha infatti discusso delle specifiche tecniche che i nuovi gioiellini dovrebbero offrire, tentando di indovinare un nome di cui all’effettivo non è ancora sicuro. Si parlerebbe di dispositivi con Snapdragon 8+ Gen 1 all’interno e ricarica rapida a 120 W.

Xiaomi 12T (tentative name)

8GB/128GB

8GB/256GB

12GB RAM variant is possible too

Android 12/MIUI 13

NFC

Snapdragon 8+ Gen 1

120Hz AMOLED

120W fast charging

OIS.#Xiaomi #Xiaomi12T — Mukul Sharma (@stufflistings) June 27, 2022

Stando a quello che sappiamo, dovrebbero quindi esserci dei miglioramenti per quel che concerne le performance e l’efficienza dei dispositivi in questione, i quali sfrutterebbero le specifiche tecniche dei nuovi gioiellini targati Qualcomm, con ricarica rapida migliorata e non solo. Si parla poi di versioni da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di spazio per l’archiviazione fra cui poter scegliere, e di schermi AMOLED da 120 Hz.

Al momento la compagnia non ha alcun modo commentato la situazione, e potremo avere modo di scoprire di più sul tutto solamente nel momento in cui finalmente Xiaomi discuterà della questione in via ufficiale.