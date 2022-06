Stranger Things 4: sette canzoni della serie TV che riportano negli anni Ottanta

Dopo l’incredibile successo di Running Up That Hill inserita all’interno di Stranger Things 4, Netflix ha deciso di pubblicare un video citando anche altri pezzi anni Ottanta presenti nel volume uno della quarta stagione del telefilm.

Qui sotto trovate il video che cita le altre canzoni anni Ottanta presenti in Stranger Things 4.

Nel filmato vengono fatte ascoltare California Dreaming – The Mamas & the Papas, Running Up That Hill – Kate Bush, Detroit Rock City – Kiss, Psycho Killer – Talking Heads, You Spin Me Round (Like a Record) – Dead or Alive, Pass The Dutchie – Musical Youth, Travelin’ Man – Ricky Nelson.

Vi ricordiamo che i due episodi finali della stagione sono in arrivo su Netflix il primo luglio, dopo la breve pausa susseguita al lancio dei primi sette, lo scorso 27 maggio.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.