Mario+Rabbids: Sparks of Hope, trailer e data d’uscita dal Nintendo Direct Mini

Mario+Rabbids: Sparks of Hope è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che svela infine anche la data d'uscita. Ecco tutti i dettagli.

In occasione del Nintendo Direct Mini di oggi, Mario+Rabbids: Sparks of Hope è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer di gameplay che svela infine anche la data d’uscita del gioco. Il sequel dell’acclamato titolo sviluppato da Ubisoft Milano sarà disponibile a partire dal 20 ottobre 2022 su Nintendo Switch.

Il filmato ci offre alcuni accenni di trama e ci permette di dare uno sguardo ad alcuni scontri che riprendono nelle caratteristiche e nelle meccaniche quanto già visto nel precedente Mario + Rabbids Kingdom Battle, svelando inoltre anche la presenza di Bowser tra gli alleati. Il nuovo trailer, però, ci annuncia non solo la data di uscita, ma anche l’apertura dei pre-order. Il gioco si può già prenotare fin da subito, al momento solo sullo shop di Ubisoft a questo indirizzo.

Vi ricordiamo, inoltre, che il gioco sarà disponibile in due edizioni: Standard e Gold Edition. Quest’ultima edizione includerà, oltre al gioco base, anche un pass stagionale che vi permetterà di accedere ad alcuni contenuti aggiuntivi come nuovi eroi, nuove quest, nuove battaglie e nuove skin per le armi.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope sarà protagonista di una nuova presentazione che svelerà nuovi dettagli sul gioco domani, 29 giugno 2022. Potrete seguire l’evento a partire dalle 18:00 sul canale Youtube di Ubisoft.