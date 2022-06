God of War: Ragnarok, oggi l’annuncio della data dello State of Play, secondo un insider

Stando a quanto riferito dal noto insider Roberto Serranò, oggi alle ore 15:00 ci sarà l'annuncio dello State of Play dedicato a God of War: Ragnarok.

La data dello State of Play dedicato a God of War: Ragnarok verrà annunciata oggi alle 15:00, secondo quanto riferito da Roberto Serranò. In uno dei suoi ultimi tweet, l’insider ha specificato non solo la data e l’orario dell’annuncio, ma anche quando si terrà il tanto atteso evento dedicato a Ragnarok con tanto di dettagli su cosa verrà mostrato.

God of War: Ragnarok State of Play

📅 June 30, 2022

🕒 2pm PT / 5pm ET / 11pm CEST

🎮 about 20 min of intro from Game Director, new PS5 gameplay, Atreus abilities and story impact, characters / creatures, release date

🔵 More info and editions on @PlayStation Blog pic.twitter.com/J7S5k5tKTR — Roberto Serrano' 🇺🇦☮️🙏🏻 | 📊🎮🍿 (@geronimo_73_) June 27, 2022

Stando alle informazioni condivise da Serranò, lo State of Play dedicato a God of War Ragnarok si terrà giovedì 30 giugno alle ore 23:00 e durerà circa 20 minuti. L’evento includerà un intervento del game director, ma anche un nuovo video di gameplay, un focus sulle abilità di Atreus, sulla storia e i personaggi, nonché ovviamente la tanto attesa data di uscita ufficiale del gioco.

Al termine dello State of Play verranno poi condivise sul PlayStation Blog alcune informazioni aggiuntive sul gioco, inclusi i dettagli relativi alle varie edizioni di God of War: Ragnarok. Non ci resta dunque che attendere qualche ora per scoprire la veridicità di tali informazioni.