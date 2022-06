Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: pre-order disponibile su Amazon

Da oggi è possibile effettuare su Amazon il pre-order di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion, il remake del titolo per PSP. Al momento è possibile preordinare solo la versione PS5 del gioco a 59,99 euro. Vi ricordiamo però che il gioco uscirà anche per PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è la nuova versione dello spin-off prequel dell’amatissimo capitolo della serie Square Enix che racconta le avventure di Zack Fair, uscito solo su PSP nel lontano 2007. Questa nuova edizione vanterà, oltre alla grafica HD, tutti i modelli, dai personaggi a tutto il resto, completamente aggiornati. Inoltre ora tutti i dialoghi sono completamente doppiati e c’è un nuovo arrangiamento per la colonna sonora.

Vi ricordiamo che il preorder è “a prezzo minimo garantito“: ovvero l’utente pagherà il prezzo più basso apparso su Amazon dal momento dell’ordine fino al momento della spedizione. Potrete pagare comodamente al momento della spedizione e potrete cancellare a costo zero l’ordine in qualsiasi momento prima di effettuare il pagamento.

Non vi resta quindi che accedere al link che trovate qui di seguito per accedere alla pagina ufficiale del gioco e mettere mano sul rifacimento di Crisis Core in arrivo quest’inverno su PC e console.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.