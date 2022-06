Barbie: Margot Robbie e Ryan Gosling in sgargianti divise da pattinaggio nelle nuove foto dal set

28—Giu—2022 / 10:04 AM

Le nuove foto dal set del lungometraggio Barbie che sono trapelate online mostrano Margot Robbie e Ryan Gosling in sgargianti divise da pattinaggio, che sono state utilizzate per omaggiare la linea di giocattoli degli anni Novanta Hot Skatin Barbie.

Ecco gli scatti dal set di Barbie.

I due protagonisti compaiono nelle foto dal set in spiaggia, mentre i bagnanti reagiscono con sorpresa e cercando di scattare delle foto per immortalare le due celebrità nei panni dei character di Barbie. Ed ancora vediamo degli scatti con Margot Robbie sorridente in pattini.

Il film arriverà nelle sale statunitensi il 21 luglio 2023 e vedrà un ricco cast formato anche da Will Ferrell, Kate McKinnon, Simu Liu, America Ferrera, Ariana Greenblatt, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Hari Nef, Issa Rae, Michael Cera, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.

Ynon Kreiz di Mattel ha detto sul progetto dedicato al lungometraggio di Barbie: