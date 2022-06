Amazon nel 2022 raddoppierà il Prime Day. Arriva anche l’evento Prime Fall

Quest’anno Amazon raddoppia. Nel 2022 il colosso dell’e-commerce potrebbe organizzare ben due Prime Day. Il primo – come è noto – si terrà il 12 e il 13 luglio. Due giornate dedicate alle offerte, con centinaia di prodotti di ogni tipo in forte sconto.

Ma a quanto pare Amazon vorrebbe replicare l’iniziativa anche ad ottobre. Per la prima volta l’e-commerce organizzerebbe non uno, ma ben due Prime Day. L’evento andrebbe ad aggiungersi alle altre giornate dedicate agli sconti tradizionalmente previste verso la fine dell’anno, ossia il Black Friday e il Cyber Monday. Complessivamente, nel 2022 Amazon organizzerebbe ben quattro diversi eventi dedicati agli sconti.

A riportare l’indiscrezione sono Business Inisder e la CNBC. I due media statunitensi avrebbero, infatti, messo le mani su alcune comunicazioni inviate da Amazon ad alcuni selezionati partner, che normalmente partecipano ai Prime Days mettendo in offerta i loro prodotti. Nella email, Amazon invita le aziende a pre-aderire ad un possibile ‘Prime Day’ autunnale. Sebbene di ufficiale non ci sia ancora nulla, sembra quindi certo che l’e-commerce si stia muovendo in questa direzione, con l’obiettivo di raddoppiare gli eventi dedicati alle offerte.

L’evento Prime Fall è un vento Prime esclusivo dedicato allo shopping e programmato per il quarto trimestre dell’anno. Invita oggi le tue offerte lampo per vederle selezionate durante l’evento

si legge nel messaggio inviato da Amazon ad alcuni partner.