Zlatan: questa sera su Sky Cinema in prima tv il biopic sul campione

Arriva questa sera, in prima tv il biopic sportivo Zlatan: l’appuntamento è alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K. Il biopic, tratto dell’autobiografia “Io, Ibra” scritta da David Lagercrantz con Zlatan Ibrahimović, racconta l’ascesa del grande campione del calcio, concentrandosi sulla sua infanzia e adolescenza, fino ai primi grandi ingaggi internazionali.

Con la regia di Jens Sjögren, protagonisti sono Granit Rushit e Dominic Andersson Bajraktari, che interpretano Ibrahimović da adulto e da bambino, Cedomir Glisovic e Merima Dizdarević, rispettivamente il padre e la madre del campione, Emmanuele Aita nel ruolo di Mino Raiola e Duccio Camerini nei panni di Luciano Moggi. Il film è prodotto da BR•F e B-Reel Films AB e distribuito da UNIVERSAL PICTURES e LUCKY RED in associazione con 3 MARYS.

Sinossi:

La storia di crescita e trasformazione di un uomo che è partito dai sobborghi fino ad arrivare al successo. Il calcio è stato la liberazione di Zlatan Ibrahimovic da un ambiente difficile: il suo notevole talento e la fiducia in sé stesso lo hanno catapultato contro ogni probabilità ai vertici del calcio internazionale, portandolo a giocare in squadre come l’Ajax Amsterdam, la Juventus, l’Inter, il Milan, il Barcellona, il Paris Saint Germain e il Manchester United.

