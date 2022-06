The Pope’s Exorcist: Russell Crowe protagonista del film nei panni di padre Amorth

Russell Crowe sarà il protagonista del prossimo film di Julius Avery, che sarà un thriller soprannaturale intitolato The Pope’s Exorcist, in cui vestirà i panni di Padre Amorth, il prete esorcista italiano realmente esistito e deceduto nel 2016.

In The Pope’s Exorcist l’interprete Russell Crowe vestirà i panni di padre Amorth, che si conta abbia realizzato oltre 100.000 esorcismi durante la propria vita. Il film sarà basato sui libri An Exorcist Tells His Story e An Exorcist: More Stories.

Alla regia del progetto in precedenza ci doveva essere Ángel Gómez. La sceneggiatura è stata ralizzata da Evan Spiliotopoulos, che ha avuto delle revisioni operate da Chuck MacLean, sul soggetto iniziale curato da Michael Petroni, Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Doug Belgrad of 2.0 Entertainment produrrà The Pope’s Exorcist assieme a Michael Patrick Kaczmarek, Jeff Katz di Worldwide Katz ed Eddie Siebert di Loyola Productions President. Per quanto riguarda la supervisione del progetto saranno coinvolti Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson di Screen Gems.

Ricordiamo che Russell Crowe sarà tra i protagonisti di Thor: Love and Thunder, lungometraggio in uscita a luglio nelle sale cinematografiche, e si vedrà anche nel film Marvel su Kraven the Hunter.