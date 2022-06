SpaceX: tutto pronto per il test dei motori, il colossale Super Heavy in viaggio verso la piattaforma

In vista del test di accensione statica, il colossale razzo Super Heavy si mostra mentre è in viaggio verso la piattaforma di lancio.

SpaceX ha pubblicato le primissime immagini del Super Heavy N.7. Il colossale razzo è in viaggio vero la piattaforma di lancio, dove verrà sottoposto ad alcuni importanti test.

Il razzo più potente della storia di SpaceX verrà, infatti, equipaggiato con 33 motori Raport. Sarà il primo stadio del sistema Starship, l’ambizioso veicolo spaziale che – nella visione di Musk – un domani porterà l’uomo sulla Luna e su Marte.

Super Heavy Booster 7 with 33 Raptor engines installed was transported to the orbital launch pad at Starbase pic.twitter.com/Tvld2cKhB9 — SpaceX (@SpaceX) June 23, 2022

SpaceX sottoporrà il Super Heavy N.7 ad un test di accensione statica. Per la prima volta verranno attivati tutti e 33 i motori, mentre il veicolo rimarrà saldamente ancorato a terra. Nessun volo, insomma, ma un test di rodaggio in vista dei primi attesissimi test orbitali della Starship. SpaceX recentemente ha ottenuto il via libera dalla FAA per quel che concerne l’impatto ambientale del test, ma rimangono ancora molti altri step da superare prima di poter mettere in volo il veicolo.

Elon Musk in passato aveva ipotizzato che il primo test di Starship potrebbe avvenire già nel corso del mese di luglio, ma potrebbe essere stato eccessivamente ottimista. SpaceX ha già testato in volo alcuni prototipi del veicolo Starship, ma senza il primo stadio.