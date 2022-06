PlayStation Plus Essential: ecco quando verranno svelati i giochi gratis di luglio 2022

Il mese di giugno sta per concludersi e come sempre è giunto il momento di fissare la data di annuncio dei giochi disponibili per gli abbonati al PS Plus di luglio.

Il mese di giugno sta per concludersi e la settimana che è appena iniziata vedrà l’annuncio dei nuovi giochi gratis per PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati al livello Essential di PlayStation Plus. Considerando che i nuovi giochi gratis di luglio 2022 per PlayStation Plus saranno disponibili martedì 5 luglio 2022, è chiaro che l’annuncio di questi dovrebbe avvenire come sempre l’ultimo mercoledì del mese, ossia il 29 giugno 2022.

Cosa possiamo aspettarci? Proprio in queste ore il leaker francese billbil-kun, noto per aver anticipato correttamente altri annunci riguardanti i giochi in arrivo sul catalogo PlayStation Plus, ha svelato quelli che saranno con molta probabilità i nuovi giochi gratis disponibili per gli abbonati al servizio nel mese di luglio 2022. Ve li riportiamo nuovamente qui di seguito:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – PS5 e PS4

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan – PS4

Arcadegeddon – PS5 e PS4

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus a tre livelli è finalmente disponibile anche in Italia, con prezzi ed offerte differenti. Al momento i giochi ancora disponibili per gli abbonati al PS Plus di giugno 2022 sono: God of War, Naruto to Boruto Shinobi Striker e Nickelodeon All-Star Brawl.

