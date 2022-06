Persona 5 Royal per PC ed Xbox includerà tutti i DLC

Persona 5 Royal su PC e Xbox includerà al suo interno tutti i DLC rilasciati per il gioco per un totale di 40 contenuti extra.

Persona 5 Royal su PC e Xbox includerà al suo interno tutti i DLC usciti dopo il rilascio della versione originale su PS4 per un totale di 40 contenuti extra. Ciò vuol dire che non sarà più necessario acquistare i DLC separatamente per accedere a questi contenuti, dato che saranno immediatamente inclusi nel pacchetto.

Persona 5 Royal to Include All DLC for Xbox and Windows Releases – https://t.co/xzSDI0XCHh pic.twitter.com/sqs7ZadArb — Persona Central (@Persona_Central) June 27, 2022

Va comunque sottolineato che i vari DLC disponibili includono contenuti che non espandono l’esperienza di gameplay ma che aggiungono elementi aggiuntivi come costumi, oggetti di recupero, musiche e tanti altri bonus esclusivi.

Vi ricordiamo che Persona è serie di videogiochi pubblicati da Atlus, spin off della popolare serie Megami Tensei, che narra le vicende di un manipolo di evocatori di demoni, mentre la serie Persona narra di un gruppo di adolescenti che possono evocare esseri viventi sfruttando alcuni poteri della loro mente. Oltre ad una maggiore ottimizzazione e diverse migliorie grafiche, Persona 5 Royal aggiunge anche una serie di personaggi e nuovi contenuti.

Persona 5 Royal sarà disponibile a partire dal 21 ottobre su PC e console.