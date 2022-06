Mario+Rabbids: Sparks of Hope verrà mostrato al presunto Nintendo Direct di questa settimana?

Secondo alcuni rumor, un nuovo Nintendo Direct sarebbe in arrivo questa settimana e tra i protagonisti dell’evento ci sarebbe anche l’atteso Mario+Rabbids: Sparks of Hope. La notizia del presunto Nintendo Direct è stata diffusa dal giornalista Nacho Requena della rivista spagnola Manual e ripresa da vari siti internazionali come VGC.

Stando a quanto riferito da Requena, l’evento si terrà il 28 giugno e sarà focalizzato sui giochi terze parti, inclusi alcuni port molto attesi come quelli della serie Persona. Sulla questione della presenza di Mario+Rabbids: Sparks of Hope è intervenuto su Twitter anche Felipe Lima, editor del sito brasiliano Universo Nintendo, che si è detto poco fiducioso riguardo all’arrivo di un Direct previsto questa settimana poiché difficilmente la casa di Kyoto sceglierebbe di oscurare il vociferato gameplay reveal di Mario+ Rabbids apparentemente previsto per mercoledì 29 giugno.

I can corroborate this. Sounds like it's at 6PM CEST on the 29th by Ubisoft themselves and not Nintendo. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 27, 2022

Al momento, non vi sono conferme né sull’arrivo di un nuovo Nintendo Direct né sul rilascio di un video di gameplay per Sparks of Hope. Per saperne di più non ci resta dunque che attendere notizie ufficiali in merito da parte di Nintendo. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mario+Rabbids: Sparks of Hope non ha ancora una data d’uscita e che sarà disponibile entro il 2022.