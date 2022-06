Mario+Rabbids: Sparks of Hope non sarà al Nintendo Direct Mini, secondo Tom Henderson

Secondo Tom Henderson, Mario+Rabbids: Sparks of Hope non sarà tra i protagonisti del Nintendo Direct Mini di domani, ma verrà mostrato il 29 giugno.

A distanza di pochi minuti dall’annuncio del nuovo Nintendo Direct Mini, in programma per domani martedì 28 giugno 2022, il noto insider Tom Henderson ha pubblicato un tweet in cui afferma che Mario+Rabbids: Sparks of Hope non dovrebbe essere tra i protagonisti dell’evento. Stando alle sue fonti, infatti, il gioco tornerà a mostrarsi questa settimana ma non in occasione del nuovo Nintendo Direct.

Secondo quanto affermato dal noto giornalista, avremo modo di vedere il gioco in azione mercoledì 29 giugno, alle 18:00 italiane, data in cui Ubisoft dovrebbe presentare il primo video di gameplay ufficiale, magari con qualche dettaglio sulla data d’uscita.

Mario and Rabbids seems to be on the 29th at 6PM CEST by Ubisoft. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 27, 2022

Mario+Rabbids: Sparks of Hope rimane atteso per il 2022, ma è probabile che la data d’uscita slitti al 2023 come si vocifera da un po’ di mesi. Vi ricordiamo che potrete seguire il Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022 sul canale ufficiale di YouTube, che trovate a questo indirizzo o sul sito ufficiale Nintendo da qui a partire dalle ore 15:00.