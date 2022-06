iPhone 14 Pro: arriva la modalità Always-on Display, ecco come funzionerà

Ormai non ci sono molti dubbi: i nuovi iPhone 14 Pro introdurranno un grandissimo numero di novità, tra cui l'attesa modalità Always-on Display.

27—Giu—2022 / 11:50 AM

Ormai non ci sono molti dubbi: i nuovi iPhone 14 Pro introdurranno un grandissimo numero di novità, molte delle quali a lungo richieste dagli utenti Apple. Tra queste c’è anche la funzione always-on display (AoD). Come da nome: lo schermo dello smartphone rimarrà sempre acceso, senza andare in standby.

Merito del nuovo schermo, che consente di ridurre di molto la frequenza d’aggiornamento, riducendo i consumi. Il display sempre attivo potrà quindi mostrare notifiche e l’ora. Ovviamente chi non trova utilità in questa funzione, preferendo aumentare l’autonomia dello smartphone, sarà libero di disattivarla senza problemi.

La modalità AoD ha fatto la sua comparsa nel codice nella beta di iOS. Non ci sono grossi dubbi, sarà quasi sicuramente introdotta sui nuovi iPhone 14 Pro. E il modello base? Storia diversa. Come dicevamo poco sopra, la fattibilità dello schermo sempre attivo dipende dal tipo di display – che sull’iPhone 14 base sarà di tipo diverso, e non supporterà l’abbassamento delle frequenze di aggiornamento attorno ad 1Hz.

iOS 16 introduce anche una nuova schermata di blocco, che ora può essere personalizzata con alcuni widget. Ovviamente è stata pensata proprio per sfruttare meglio la modalità AoD.

Gli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max non sono i primi dispositivi della Apple a poter contare sullo schermo sempre attivo. Gli Apple Watch supportano la modalità AoD fin dalla Series 5.