iPhone 14: Apple potrebbe riprendere il nome Plus per i dispositivi

Come di recente anticipato, gli iPhone 14 noti fino a questo momento come Max potrebbero invece prendere il nome di Plus, vista la loro dimensione di 6,7 pollici.

Si parla ormai da tempo di come Apple ha abbandonato i modelli mini al fine di poter rilasciare sul mercato dei dispositivi maggiormente grandi rispetto a quelli base, che dovrebbero prendere il nome di Max. Si parla di gioiellini che dovrebbero offrire le stesse potenzialità della serie base, ma al contempo avere uno schermo da 6,7 pollici.

A quanto pare, come anticipato da Lanzuk, utente che ha avuto modo di fornire ottimi dettagli prima delle ufficialità in merito al mondo Apple e Samsung, la compagnia potrebbe tornare a utilizzare il nome Plus per i dispositivi in questione.

Si parla ormai di molti anni da quando questa tradizione è stata abbandonata, considerando che l’ultima volta si è trattato di un nome utilizzato per gli iPhone 14 Plus, ma non è ovviamente da escludere che delle piacevoli novità in tal senso si facciano vedere, e che la compagnia quindi torni a sfruttare questo nome.

Ciò permetterebbe agli utenti di avere a che fare con una situazione maggiormente chiara, evitando di conseguenza di confondere il nome dei dispositivi in questione con quello dei Pro Max, vista la dicitura Max che risulterebbe alquanto simile. Restiamo in attesa di novità sulla questione nel giro di qualche tempo, sperando che ci sia modo per Apple di annunciare i dispositivi a settembre come anticipato.