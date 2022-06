Hyundai IONIQ 6: l’elettrica si mostra in alcuni nuovi teaser prima del debutto

Ormai manca davvero pochissimo alla presentazione della nuova Hyundai IONIQ 6, l’attesa elettrica da sogno ispirata alla concept car Hyundai Prophecy – una delle auto concettuali che aveva impressionato di più la redazione di Lega Nerd.

Il grande annuncio è previso per questa settimana. Tra pochissimi giorni scopriremo in che modo l’auto di serie differirà dall’avveniristica concept car. Nel frattempo, Hyundai ha condiviso alcuni teaser della vettura. Come da tradizione, perlopiù si tratta di alcune foto che catturano nei dettagli alcune precise componenti dell’auto, come i suoi gruppi ottici o la siluette della coda.

Troviamo poi un dettaglio del paraurti, oltre che la fiancata sprovvista di specchietto retrovisore, sostituito da una soluzione high-tech, ossia da una telecamera che dovrebbe ridurre di molto l’angolo morto rispetto agli specchietti analogici. La maniglia della portiera, poi, sarà a scomparsa. Insomma, la IONIQ 6 mantiene fede alla sua fonte d’ispirazione.

Hyundai svelerà tutti i restanti tasselli del puzle tra pochi giorni. Nel frattempo abbiamo già alcune certezze: sappiamo che l’auto poggerà sulla piattaforma E-GMP, dedicata proprio alle vetture elettriche di ultima generazione. Mentre il powertrain dovrebbe essere lo stesso della IONIQ 5, verosimilmente con una batteria da 77,4 kWh. Per il momento è davvero tutto. Non resta che aspettare ancora un pochino.