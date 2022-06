GPU Intel ARC: svelati i modelli per le workstation?

Individuate le schede grafiche per workstation Intel ARC Pro: Pro A50 e Pro A40 con GPU ACM-G11. La scheda grafica desktop Intel ARC Pro A40 è stata recentemente avvistata all’interno della RAA (Agenzia di ricerca radiofonica nazionale sudcoreana), la selezione delle schede trovata è stata designata con l’etichetta “Pro” poiché si rivolge a piattaforme workstation come desktop e laptop.

Sulla base dei dettagli di SiSoftware, Intel ARC Pro A50 e ARC Pro A40 sono virtualmente basate sullo stesso chip poiché condividono le stesse specifiche e le suddette specifiche includono la GPU Arc ACM-G11 completa, basata sull’architettura Alchemist Xe-HPG, con 128 Execution Unit o un totale di 1024 core, mentre Il core clock è valutato a 2,45 GHz e la GPU dispone di 1 MB di cache l2. La configurazione della VRAM è di 6 GB di GDDR6 su un’interfaccia bus a 96 bit. Queste sono tutte le stesse specifiche della scheda grafica ARC A380 recentemente rilasciata da Intel.

Per quanto riguarda la scheda grafica Intel ARC A380, è stato ufficialmente rivelato che avrà una velocità di clock di 2000 MHz ma potrebbe aumentare fino a 2450 MHz con un TBP superiore di 92 W. Sembra che le varianti Pro utilizzeranno un fattore TBP superiore. Per quanto riguarda le prestazioni, le schede grafiche sono più o meno alla pari con una NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB, inoltre sappiamo che Intel non è ancora pronta sul lato driver per la gamma di GPU ARC, quindi questi dati inerenti alle prestazioni dovrebbero migliorare man mano che i loro driver maturano.

Non ci sono informazioni sulla disponibilità sul mercato di queste schede grafiche, ma considerando che l’A380 è stato lanciato nei mercati cinesi, le schede grafiche ARC Pro A50 e Pro A40 potrebbero essere lanciate nei prossimi mesi poiché si dice che le varianti workstation vedranno un lancio durante il terzo trimestre.