Fall Guys raggiunge 20 milioni di giocatori con la versione free to play

Dopo sole 48 ore dal lancio della versione free to Play, Fall Guys: Ultimate Knockout celebra un altro successo con il raggiungimento di ben 20 milioni di giocatori. I ragazzi di Mediatonic hanno condiviso con i fan lo splendido traguardo raggiunto con un tweet.

MASSIVE THANK YOU TO ALL WHO HAVE STUMBLED

We reached an incredible 20 million players in the first 48 hours of Free For All! 🙌

…see you this weekend my beans! pic.twitter.com/uCUN8Kx5wt

— Fall Guys… FREE FOR ALL! 👑 (@FallGuysGame) June 25, 2022