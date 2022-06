Dungeons & Dragons: arriva su Amazon la guida di Van Richten a Ravenloft in italiano

Dungeons & Dragons: La guida di Van Richten a Ravenloft in versione del tutto italiana è arrivato in via ufficiale disponibile sulla piattaforma di Amazon.

Amazon permette ora di acquistare la guida di Van Richten a Ravenloft in italiano, finalmente disponibile in via ufficiale nella nostra lingua. Parliamo di un contenuto disponibile a solamente 39,99€ con copertina rigida, con il manuale per le campagne del noto gioco di ruolo che è disponibile da solamente qualche giorno.

Il manuale può essere acquistato fruendo della spedizione gratuita della piattaforma di Amazon, mentre non manca la possibilità di fruire della spedizione veloce garantita al proprio abbonamento a Prime, ricevendo di conseguenza il prodotto in maniera particolarmente veloce.

Abbiamo a che fare con un manuale pensato nello specifico per ampliare la propria collezione di Dungeons and Dragons, avendo la possibilità di vivere nuovi contenuti grazie a quanto offerto dal gioiellino in questione, ora localizzato nella nostra lingua e di conseguenza fruibile con decisamente maggiore facilità.

Non vi resta di conseguenza che accedere al link che trovate qui di seguito al fine di poter mettere mano sul manuale di Dungeons and Dragons in questione, avendo di conseguenza modo di mettere mano sul prodotto dopo solamente qualche giorno che ci separa dalla data d’uscita del prodotto.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.