Disney+, luglio 2022: da Bob’s Burger a Santa Evita, tutte le novità del mese

Ci aspetta un luglio ricco su Disney+: sono state infatti ufficializzate tutte le nuove uscite che saranno presenti sulla piattaforma nel mese a venire, e sono davvero numerose e interessanti. Nuove serie e nuovi film, con alcune grandi esclusive per tutti i gusti e tutte le età. Al via la nuova sezione per gli amanti del poliziesco, True Crime, mentre Bob’s Burger arriverà con la dodicesima stagione e il nuovissimo film animato.

Vediamo ora tutte le novità nel dettaglio, nell’ordine presentato da Disney stessa e con tra parentesi anche l’età minima suggerita di visione:

Bob’s Burgers – Il Film (Film, 12+, 13 luglio)

In nome del Cielo (Serie tv, 27 luglio)

High School Musical: The Musical: La serie (Serie tv, 9+, 27 luglio)

The Princess (Film, 1* luglio)

Not Okay (Film, 29 luglio)

ZOMBIES 3 (Film, 15 luglio)

Light & Magic (Serie tv, 27 luglio)

Santa Evita (Serie tv, 16+, 26 luglio)

Promised Land (Serie tv, 6 luglio)

The Responder (Serie tv, 16+, 6 luglio)

Mayans M.C. (Serie tv, quarta stagione, 27 luglio)

Ghost Whisperer (Serie tv, tutte e cinque le stagioni, 6 luglio)

Chris Hemsworth: a caccia di Squali (Documentario)

