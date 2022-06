Better Call Saul 6: Carol Burnett protagonista del finale di stagione

Carol Burnett sarà protagonista degli ultimi episodi di Better Call 6. Si tratta della storica interprete del The Carol Burnett Show.

Better Call Saul 6, l’ultima stagione della serie TV spin-off di Breaking Bad, vedrà tra i suoi protagonisti anche Carol Burnett. L’attrice è divenuta popolare dopo essere stata protagonista negli anni Settanta del The Carol Burnett Show, un varietà in cui alternava sketch e parodie che le è valso ben otto Golden Globe.

In Better Call Saul 6 l’interprete Carol Burnett vestirà i panni di un personaggio chiamato Marion, di cui però non sono stati offerti dettagli. Gli episodi finali di Better Call Saul concluderanno l’arco narrativo del personaggio interpretato da Bob Odenkirk. La stessa Carol Burnett ha detto sulla sua partecipazione al progetto:

Sono entusiasta di poter partecipare al mio show preferito.

L’ultima stagione del prequel/spin-off con protagonista Bob Odenkirk avrà come guest star anche i mitici personaggi interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul, Walter White e Jesse Pinkman. Nel corso delle stagioni di Better Call Saul, numerosi personaggi già presentati in Breaking Bad hanno fatto parte della serie.

Better Call Saul 6 è stato diviso in due parti, con i primi sette episodi che sono stati distribuiti tra aprile e maggio, mentre i restanti sei usciranno dall’11 luglio. Si tratta di una divisione che permetterà al telefilm di concorrere per gli Emmy sia quest’anno che durante il 2023.

In Italia la serie TV è disponibile su Netflix.