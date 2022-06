Batman: Christian Bale ritornerebbe a fare un film solo con Christopher Nolan

Christian Bale ha aperto alla possibilità di vestire di nuovo i panni di Batman, ma solo a patto se fosse coinvolto nel progetto anche Christopher Nolan, il regista con cu ha lavorato alla trilogia del cavaliere oscuro.

Ecco cosa ha detto a riguardo Christian Bale:

Riformare il duo regista e interprete principale di una delle saghe cinecomics più amate farebbe sicuramente la felicità di tanti appassionati. Mentre sul Batman di Robert Pattinson lo stesso Christian Bale ha dichiarato:

Non ho ancora visto il film, ma lo farò. Posso dire che è incredibile quanti pochi film veda. Per ogni regista con cui lavoro ho visto solo un paio di suoi lungometraggi, e spesso quando dico questa cosa mi guardano come se stessi scherzando. Cerco di gustarmi per bene un film, e per questo non ne guardo molti. Ma guarderò The Batman. Robert Pattinson è un attore spettacolare. Ci siamo incrociati un paio di volte, ed ho sentito cose fantastiche su di lui.