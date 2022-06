AMD Ryzen 7000: primi presunti dettagli sulle CPU per laptop di fascia alta

AMD sta preparando due linee di chip per laptop sotto la sua famiglia di CPU Ryzen 7000, Dragon Range per la fascia alta e Phoenix Point per laptop mainstream.

Entrambi i chip Ryzen 7000 dovrebbero essere basati sui core Zen 4 e sono pensati per competere con le CPU di Intel, ovvero le Intel Meteor Lake. RedGamingTech avrebbe appena rivelato le specifiche tecniche dei nuovi chip: pare che la gamma Dragon avrà un massimo di 16 core oltre 5 GHz, mentre la gamma Phoenix Point avrà un massimo di 8 core e 12 unità di elaborazione RDNA 3.

L’approccio che AMD sta adottando questa volta con la sua famiglia di chip per laptop Ryzen 7000 è interessante, ma non è nemmeno una sorpresa, infatti anche Intel ha diviso la sua gamma di fascia alta in due varianti, le SKU Alder Lake-HX e Alder Lake-H.

Le varianti HX sono progettate per offrire le migliori prestazioni della CPU con molti core e molti core clock, mentre la gamma standard si mantiene ad alte prestazioni, ma mantenendo la grafica integrata. La gamma di CPU AMD Dragon Range e Phoenix Point “Ryzen 7000” fanno esattamente la stessa cosa. Le CPU AMD Ryzen 7000 Dragon Range utilizzeranno la nuovissima architettura core Zen 4 e sembra che la nuova gamma di APU Dragon Range sarà rivolta a laptop per gaming di fascia alta, con dimensioni superiori a 20 mm e, in base a quanto affermato da AMD, questi porteranno il core, il thread e la cache ai livelli più alti di sempre per una CPU da gioco mobile.

La nuova gamma Dragon Range sarebbe anche compatibile con DDR5 e PCIe 5 e includerà SKU superiori alla gamma 55W. Parlando ora appunto delle SKU, si dice che AMD utilizzi lo schema di denominazione “HX” per differenziare i suoi chip Phoenix Point dalle parti Dragon Range e si dice che ci siano quattro SKU iniziali, le stesse della linea Zen 4 desktop. Questi includerebbero:

AMD Ryzen 9 7980HX – 16 core / 32 thread

AMD Ryzen 9 7900HX – 12 core / 24 thread

AMD Ryzen 7 7800HX – 8 core / 16 thread

AMD Ryzen 5 7600HX – 6 core / 12 thread

Inoltre si dice che le velocità di clock per questi chip vadano da 3,6-4 GHz+ di base e 4,8-5,0 GHz+, a seconda del TDP. Quindi sembra che il TDP sarà configurabile in base ai design di laptop di diversi produttori, inoltre, AMD. che distribuisce lo stesso numero di core delle loro varianti desktop, conferma che saranno davvero aggressivi contro le parti HX di Intel e ci saranno anche 2 CU come parte dell’iGPU RDNA 2 presente sui chip Dragon Range. L’obiettivo principale delle CPU sarà sulle soluzioni grafiche discrete piuttosto che sulle soluzioni integrate.