Stranger Things 4: dietro le quinte con i Duffer Bros. e riassunto della prima parte della S4

La pubblicazione degli ultimi due episodi di Stranger Things 4 si avvicina e Netflix pubblica non solo un comodo video riassunto degli episodi usciti fin ora, ma anche un interessante dietro le quinte della serie insieme agli ideatori e registi, i fratelli Duffer.

Vi ricordiamo che i due episodi finali della stagione sono in arrivo su Netflix il primo luglio, dopo la breve pausa susseguita al lancio dei primi sette, lo scorso 27 maggio.

In Stranger Things 4 sono passati sei mesi da quando la battaglia di Starcourt ha portato terrore e distruzione a Hawkins. All’indomani dell’evento i nostri eroi si separano per la prima volta e ne affrontano le conseguenze, rese ancora più complicate dalla vita al liceo. In questo periodo di vulnerabilità una nuova e terrificante minaccia soprannaturale si presenta con un mistero cruento, la cui risoluzione potrebbe finalmente porre fine agli orrori del Sottosopra.

Leggi anche: