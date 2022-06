Spiderhead: il video ufficiale con tutte le citazioni e i riferimenti del film

È disponibile su Netflix, dal 17 giugno, Spiderhead, thriller di Joseph Kosinski con Chris Hemsworth e Miles Teller ricco di interessanti citazioni, rimandi e riferimenti ad altre opere. Si tratta, a volte, di brevi momenti difficili da cogliere nella loro essenza, ed ecco quindi un backstage col regista che ci racconta quali sono e come gli è venuta l’idea. Ad esempio, la citazione iniziale a Shining!

Ricordiamo che la pellicola, tratta da un racconto breve del New Yorker di George Saunders, è sceneggiata da Rhett Reese e Paul Wernick, ed è disponibile da pochi giorni sulla piattaforma streaming, mentre nei cinema è ancora presente l’altra nuova opera di Kosinski, Top Gun: Maverick con Tom Cruise, che sta andando benissimo al botteghino.

Questa la sinossi ufficiale:

In un penitenziario all’avanguardia diretto dal geniale visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth) dove non ci sono sbarre, celle o divise arancioni, ai detenuti viene impiantato chirurgicamente un dispositivo che somministra farmaci che alterano la mente in cambio di una sentenza ridotta. Nel carcere chiamato Aracnotesta, i detenuti volontari sono liberi di esprimere la propria personalità. Ma a volte sono addirittura una versione migliore di se stessi. Vuoi che il tuo umore migliori? Esiste un farmaco per quello. Non ti vengono le parole? C’è un farmaco anche per quello. Tuttavia quando i due soggetti Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett) instaurano un legame, il loro percorso di riscossa prende una piega complessa quando gli esperimenti di Abnesti iniziano a varcare il limite del libero arbitrio.

Leggi anche: