Samsung Sound Tower 2022: presentati i design perfetti per le feste

Da sempre, in un prato, su di una spiaggia, in piscina ed in qualunque altro luogo di intrattenimento estivo, vi è un prodotto che assolutamente non può mancare, ovvero uno speaker. Questo Samsung lo sa bene e quindi ha deciso di lanciare la nuova gamma di Sound Tower Samsung, che sarà composta dai modelli: MX-ST90B, MX-ST50B e MX-ST40B. Si tratta di speaker dotati di audio bidirezionali e bassi dinamici, che garantiscono un audio molto pulito ed immersivo senza togliere nulla però al design, che risulta accattivante a prescindere dall’utente che ne farà uso.

Nel dettaglio, grazie all’audio bidirezionale è possibile ottenere un suono pieno, che riesce ad essere diffuso in un’area abbastanza grande. Il modello ST90B, ovvero il top di gamma tra quelli offerti, grazie alla suo potenza dichiarata di 1.700 W, si presenta con forti bassi dinamici che intensificano l’audio e valorizzano le basse frequenze, quindi molto utile per gli amanti della musica dance o in generale con bassi molto pronunciati.

Inoltre, grazie alla connettività wireless sarà semplice collegare la Sound Tower al TV oppure anche allo smartphone. Basterà infatti attivare il Bluetooth, e tra l’altro sarà possibile collegare tra di loro fino a 10 dispositivi utilizzando Group Play, così da condividere la nostra musica con gli amici e grazie ad un’app dedicata, sarà molto semplice regolare gli effetti del dispositivo attraverso lo smartphone.

Ovviamente, come in ogni prodotto di questo tipo, o almeno i più gettonati, non mancano gli effetti a led luminosi ottimizzati che donano all’atmosfera un pizzico di allegria in più., tra le modalità di illuminazioni disponibili, ci sono: Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt, Star e differenti effetti DJ. Le nuove Sound Tower Samsung sono dotate di una carica in grado di assicurare fino a 18 ore di autonomia ed hanno un pannello esterno resistente ai getti d’acqua (certificazione waterproof IPX5).

I nuovi modelli sono già disponibili all’acquisto a partire da 399 euro. Per ulteriori informazioni, è disponibile la pagina dedicata alle Sound Tower Samsung disponibile a questo indirizzo.