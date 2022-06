PlayStation Plus Extra e Premium: in arrivo Ratchet & Clank Rift Apart?

Stando a quanto emerso dalla pagina del PlayStation Store francese, Ratchet & Clank: Rift Apart starebbe per approdare nel catalogo di PS Plus Extra e Premium.

Ratchet & Clank: Rift Apart potrebbe essere in arrivo nel catalogo dei titoli disponibili gratuitamente per gli abbonati a PlayStation Plus Extra o Premium, stando ad un piccolo indizio emerso dalle pagine del PlayStation Store francese.

Come riporta lo screenshot che vedete qui sotto, un utente di Reddit si è accorto che l’immagine dell’ultima avventura di Ratchet & Clank sarebbe apparsa nella sezione PlayStation Plus per promuovere il catalogo dei tioli fruibili su PS Plus Premium.

Ovviamente, l‘ingresso di Rift Apart nella selezione dei giochi gratis per gli abbonati ai tier Extra o Premium rappresenterebbe una grande aggiunta al catalogo del servizio, non solo per la qualità dell’esperienza ma anche per la possibilità offerta ai giocatori di poter giocare ad uno dei titoli di punta della line up di PlayStation 5 ad un prezzo ridotto.

Vi ricordiamo che il nuovo PlayStation Plus a 3 livelli è ora disponibile anche in Italia, con prezzi e offerte differenti. PlayStation Plus Extra ha un costo di 13,99 euro al mese o 99,99 euro per 12 mesi e PlayStation Plus Premium costa 16,99 euro al mese o 119,99 euro per 12 mesi.

Leggi anche: