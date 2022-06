NVIDIA: il lancio della GeForce GTX 1630 da 4 GB è imminente?

NVIDIA lancerà presto (il 28 giugno 2022) la sua scheda grafica GeForce GTX 1630 da 4 GB, una soluzione entry-level progettata per il segmento entry a 150$?

Il lancio della scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1630 da 4 GB slitterebbe al 28 giugno, con un prezzo di circa 150$ americani, in precedenza si diceva che la scheda video in questione sarebbe stata lanciata il 15 giugno, ma ora è stato comunicato che dovrebbe essere lanciata il 28 giugno, sulla base dei report dei canali cinesi. La GTX 1630 viene attualmente spedita ai rivenditori di tutto il mondo e dovrebbe avere scorte sufficienti per il mercato di massa al momento del suo lancio.

La scheda grafica dovrebbe anche avere un prezzo di 1000 RMB, che è 30 RMB in meno rispetto alla scheda grafica Intel Arc A380 sebbene quest’ultima offra prestazioni più elevate. Anche la fabbrica ove le schede grafiche vengono prodotte, ha emesso l’ultimo avviso che i modelli della serie GTX1630 saranno spediti a breve, ricordando alle filiali e agli agenti di prestare attenzione ai tempi di consegna. Ecco quanto comunicato:

Si prevede che la fabbrica sarà in grado di spedire da questo fine settimana o all’inizio della prossima settimana, ma non vi è alcun annuncio ufficiale per revocare il divieto. Le vendite ufficiali saranno consentite forse intorno al 28 giugno, subordinatamente all’avviso ufficiale di NV.

Il prezzo di 1000 RMB dovrebbe arrivare a circa 150$ USA ed è possibile che potremmo persino ottenere un prezzo inferiore in altre regioni, magari per l’Italia. La NVIDIA GeForce GTX 1630 è principalmente progettata per il segmento e entry-level ed è qui che verrà effettuata la maggior parte delle spedizioni.

La NVIDIA GeForce GTX 1630 dovrebbe utilizzare una GPU TU117 ridotta con 512 core CUDA, inferiore al modello GeForce GTX 1650, che offre 896 core, inoltre la scheda includerà anche un bus di memoria da 4 GB e 64 bit, un enorme taglio rispetto al bus a 128 bit che la GPU TU117 ha a sua disposizione.