iPhone 15: primi dettagli sul display della serie svelati?

Non abbiamo ancora avuto novità per quel che concerne la serie degli iPhone 14, che continuando la tradizione di Apple dovrebbero venire rilasciati con un evento nel mese di settembre 2022. Emergono tuttavia informazioni per quel che concerne anche la serie successiva, che invece dovrebbe giungere nel corso del 2023.

Parliamo nello specifico di gioiellini che a quanto pare potrebbero presentarsi ancora una volta con una porta di ricarica di tipo Lightning, anche si tratterebbe nello specifico dell’ultimo della compagnia a non offrire una porta USB di tipo C come richiesto ormai in via ufficiale sa parte dell’Unione Europea.

A quanto pare, gli iPhone 14 offriranno dei pannelli con le stesse dimensioni della serie successiva, il che sottolinea quindi che sarebbe di nuovo il momento di abbandonare gli iPhone mini in favore dei Max, con i gioiellini che avrebbero quindi modo di presentarsi con lo stesso tipo di design. A quanto pare, Apple valuterà comunque i risultati dopo aver lanciato i prossimi gioiellini, al fine di scegliere solamente in futuro se optare o meno per quest’opzione.

A quanto pare potremo vedere delle nuove soluzioni anche per qualche concerne le fotocamere dei telefoni, ma resta ovviamente da attendere maggiori novità in tal senso da parte dell’azienda di Cupertino.