Hideo Kojima stava lavorando ad un gioco molto simile a The Boys

Hideo Kojima ha rivelato su Twitter che a un certo punto stava lavorando a un gioco molto simile a The Boys, la dissacrante serie Amazon Prime a base di supereroi. Secondo quanto svelato nel tweet, Kojima di aver pensato a lungo di sviluppare un gioco che prevedeva una coppia di protagonisti, un maschio e una femmina, con una squadra di detective speciali impegnati a fronteggiare degli eroi leggendari in gran segreto, con uno stile hard-boiled e senza una netta separazione tra buoni e cattivi.

and put it on hold because the concept was similar (different settings and tricks). A buddy (male/female) thing with a special detective squad facing off against legendary heroes behind the scenes. I was thinking of Mads as the lead.

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 26, 2022