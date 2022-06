Twitter starebbe fornendo nuovi dati a Elon M;usk per continuare la vendita

Stando a quanto di recente emerso, l’amministrazione di Twitter, come sappiamo ben intenzionata a cedere la compagnia al noto imprenditore Elon Musk, ha avuto modo di condividere dei nuovi dati con l’uomo, al fine di riuscire a continuare il processo di vendita dopo che i dati errati forniti in merito ai bot hanno creato problemi alla situazione.

A parlare del tutto sono state le pagine di Business Insider, le quali hanno riportato il fatto che gli avvocati hanno inviato una lettera a Twitter lamentando la scarsità di informazioni date all’imprenditore, che a quanto pare non è stato soddisfatto rispetto alle informazioni fornite. Ecco quanto apparentemente dichiarato:

Twitter sta fornendo a Elon Musk un numero maggiore di dati degli utenti. Anche dopo aver ricevuto una serie di dati da parte della compagnia, Musk non si ritiene ancora soddisfatto. Insider afferma che i suoi avvocati hanno inviato un’ulteriore lettera a Twitter, insinuando che quanto fornito non è sufficiente. Twitter questa settimana ha accettato di dare ancora nuove informazioni a Muk, con questa volta anche dati API in tempo reale.