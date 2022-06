John Williams pronto al ritiro dopo Indiana Jones 5

Sembra veramente vicino il momento del ritiro dall’attività di compositore di colonne sonore per John Williams. Dopo Indiana Jones 5 sembra che l’autore di motivi celebri, come quelli di Star Wars e Lo Squalo, potrebbe lasciare l’attività.

Ecco cosa ha dichiarato a riguardo:

Al momento sto lavorando a Indiana Jones 5, con Harrison Ford, che è un po’ più giovane di me, che ha annunciato che si tratterà del suo ultimo lungometraggio. E se lo farà Harrison, credo di poterlo fare anche io.

Williams ha anche fatto notare come la composizione di colonne sonore per film blockbuster richieda fino a sei mesi di lavoro, una quantità di tempo che per una persona di 90 anni è diventata un qualcosa di abbastanza dispendioso.

A questo punto della mia vita- ha detto- si tratta di un qualcosa di piuttosto impegnativo. Però non voglio dire che eliminerò completamente ogni tipo di attività.

John Williams non intende chiudere definitivamente con la musica. Del resto si tratta della più grande passione della sua vita. E proprio sulla musica John Williams ha affermato: