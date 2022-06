Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island – Il teaser trailer

Il teaser trailer di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island, la terza stagione della serie revival in uscita su Nickelodeon il 30 luglio.

Nickelodeon ha diffuso il teaser trailer di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island, la serie TV revival di Hai Paura del Buio?, telefilm cult horror per ragazzi degli anni Novanta. Ghost Island rappresenta la terza stagione della miniserie, e andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 30 luglio.

Ecco il teaser di Are You Afraid of the Dark?: Ghost Island.

Il filmato dura solo venti secondi, e perciò non riesce a offrire un vero e proprio sguardo a ciò che gli appassionati potranno vedere nella miniserie. I primi due episodi saranno intitolati The Tale of Room 13/The Tale of the Teen Spirit.

Al centro della storia ci saranno quattro amici che si ritroveranno chiusi all’interno della stanza di un resort dell’isola, che provocherà loro vero terrore. I personaggi protagonisti dovranno confrontarsi con i fantasmi del luogo.

Il cast della serie vede presenti come membri della Midnight Society: Kayla interpretata da Telci Huynh (Modern Love, Drama Club); Max che sarà un personaggio interpretato da Conor Sherry (The Terminal List, The Devil You Know); Leo, i cui panni sono vestiti da Luca Padovan (You, School of Rock the Musical on Broadway); Summer, che sarà Dior Goodjohn (Head of the Class); e Ferris, interpretato da Chance Hurstfield (A Million Little Things, Good Boys). Infine, Julian Curtis (Wish Man) farà Stanley Crane, il manager dell’hotel situato nell’isola.