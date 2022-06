Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection in pre-order su Amazon

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è attualmente disponibile per il pre-order a soli 39,99€ grazie alla piattaforma di Amazon.

Amazon permette di assicurarsi di mettere mano su Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection al day one grazie alla possibilità di effettuare il pre-order del noto gioco Konami a un prezzo decisamente scontato, con il titolo che verrà rilasciato entro la fine dell’anno, stando a quanto dichiarato.

Il prezzo è attualmente di 39,99€ per la versione fisica PlayStation 4, anche se ovviamente eventuali riduzioni sul pre-order verranno detratte, e non manca la possibilità di fruire della spedizione gratuita e del proprio abbonamento ad Amazon Prime per quella veloce.

La compagnia è pronta a rilasciare una collection di tutti i giochi con molteplici migliorie e con la possibilità di giocare online in alcuni titoli e con la co-op. Trovate la lista qui di seguito:

Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Arcade)

Teenage Mutant Ninja Turtles (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Arcade Game (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: The Manhattan Project (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (NES)

Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Turtles in Time (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Super Nintendo)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Hyperstone Heist (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters (Sega Genesis)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Fall of The Foot Clan (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles II: Back From The Sewers (Game Boy)

Teenage Mutant Ninja Turtles III: Radical Rescue (Game Boy)

Non vi resta quindi che recarvi sulla pagina ufficiale di Amazon del gioco in questione al fine di mettere mano su questo in pre-order prima che la data d’uscita venga confermata nel giro di qualche tempo, sperando ovviamente che dei rinvii non si presentino all’orizzonte e che di conseguenza il gioco riesca davvero a giungere entro la fine del 2022.

