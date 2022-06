Machine Gun Kelly’s Life in Pink: trailer e poster del documentario musicale per Disney+

Uscirà il 27 giugno, in esclusiva su Disney+, Machine Gun Kelly’s Life in Pink, documentario musicale Originale di Sam Cahill.

Machine Gun Kelly’s Life in Pink racconta i drammatici alti e bassi di un artista che punta ai vertici della musica, confrontandosi con gli ostacoli legati al mondo esterno, alla fama, alla paternità e molto altro. A partire dalla creazione dell’album “Tickets to My Downfall”, che ha ottenuto il disco di platino ed è arrivato in vetta alla classifica degli album più venduti di Billboard, fino al suo più recente album in studio, che ha conquistato la prima posizione, “Mainstream Sellout”, il documentario offre un accesso senza filtri al caotico mondo di Machine Gun Kelly.

Machine Gun Kelly’s Life in Pink è diretto da Sam Cahill, mentre Colson Baker, Stephen Astephen, Andre Cisco, Ashleigh Veverka, John Janick e Sean “Diddy” Combs sono gli executive producer. Il documentario è prodotto anche da Sam Cahill.

