J.K. Rowling ha creduto di parlare con il presidente Zelensky, ma era tutto uno scherzo

J.K. Rowling è finita all’interno d uno scherzo organizzato dal duo comico Vovan e Lexus, che hanno invitato la scrittrice in una call su Zoom, facendole credere di essere a colloquio con il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky.

Il duo comico ha già annoverato tra le sue vittime personaggi di grande livello come Kamala Harris ed il principe Harry. Qui sotto potete vedere il video della call che ha coinvolto J.K. Rowling ed il duo comico.

Durante la conversazione la Rowling ha parlato di ciò che sta facendo a livello benefico per supportare l’Ucraina. E di risposta, il finto presidente Zelensky ha fatto sapere alla scrittrice di aver fatto scrivere sui missili russi “Avada Kedavra”, per omaggiare Harry Potter e la stessa J.K. Rowling. Ricordiamo che si tratta di una maledizione mortale, nota anche come l’Anatema che Uccide. Di tutta risposta l’autrice inglese ha dichiarato che si trattava di un’ottima idea.

Subito dopo che lo scherzo è stato pubblicato online, un portavoce di J.K. Rowling ha reso noto che ciò che è stato pubblicato non rappresenta la realtà della conversazione. Ricordiamo che negli ultimi tempi l’autrice di Harry Potter è stata messa al centro di diverse situazioni polemiche, tra dichiarazioni controverse, e prese di distanza da parte di figure a lei vicine.