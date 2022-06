Furiosa – La prima sinossi ufficiale dello spin-off di Mad Max: Fury Road

Warner Bros. ha diffuso la prima sinossi ufficiale di Furiosa, lo spin-off di Mad Max: Fury Road che avrà come protagonista Anya Taylor-Joy. Il film è da poco entrato in produzione, e qualche giorno fa sono state mostrate le prime foto dal set.

Ecco la sinossi ufficiale di Furiosa:

La giovane Furiosa viene rapita dalle Vuvalini, cadendo tra le mani dei biker guidati da Dementus. Attraverso un percorso nelle terre di Wasteland il gruppo arriverà nella cittadella presidiata da The Immortan Joe. In mezzo a questa guerra di dominio, Furiosa dovrà cercare di sopravvivere e trovare il modo per tornare verso casa.

Riguardo alla produzione del film, il regista George Miller ha dichiarato:

Vi dirò meglio come è andata quando finirà la produzione, per ora posso dire che l’inizio è stato buono. Sono molto entusiasta di come stanno andando le cose, e possono dire che, nonostante la storia sia ambientata nel mondo di Fury Road, ci sono tante differenze. Dà comunque un senso di familiarità, e, sotto questo punto di vista, la più grande differenza è rappresentata dall’arco temporale. Fury Road si sviluppa in un periodo di tre giorni e due notti, mentre questo film ha un percorso di 15 anni, è una saga.