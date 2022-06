Boris, American Horror Stories 2 ed altre serie TV e film in arrivo su Disney+ nel 2022/2023

Disney+ conferma nuovi titoli che debutteranno in Italia in esclusiva sulla piattaforma streaming nel 2022-2023, inclusi The Patient, con Steve Carell e Domhnall Gleeson, e Fleishman is in Trouble, basato sul romanzo bestseller del New York Times con Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes e Adam Brody. Queste novità si aggiungono all’offerta esclusiva di contenuti di intrattenimento di alta qualità per adulti presente su Disney+ che include drama con grandi star, commedie esilaranti, documentari mozzafiato e film di grande successo.

L’attesissima Welcome to Wrexham, la docuserie di Rob McElhenney e Ryan Reynolds arriverà su Disney+ nel corso dell’anno. Tra le serie esclusive che debutteranno sulla piattaforma streaming nei prossimi 12 mesi ci sono Mike, dal team di Tonya, The Old Man, con Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat, e Limitless con Chris Hemsworth, oltre alle nuove stagioni di American Horror Stories (stagione 2) e Reservation Dogs (stagione 2) disponibili prossimamente. Inoltre, nei prossimi 12 mesi in Italia debutteranno tre nuove produzioni originali italiane: la quarta stagione della serie cult comedy BORIS, The Good Mothers, una serie corale e sfaccettata che racconta la ‘Ndrangheta vista interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla e ‘Ndrangheta, World Wide Mafia, il progetto originale scritto e diretto da Jacques Charmelot e François Chayé che racconta per la prima volta la storia dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.

Tra i nuovi film che debutteranno quest’anno ci sono The Princess, con Joey King, che arriverà il 1° luglio, Not Okay, disponibile dal 29 luglio e Prey, una novità assoluta nel franchise di Predator, che debutterà il 5 agosto, oltre a Rosaline con Kaitlyn Dever, che arriverà più avanti nel corso dell’anno.

FX

Welcome to Wrexham è una docuserie che segue i sogni della gente di Wrexham quando due star di Hollywood (Rob McElhenney e Ryan Reynolds) acquistano la proprietà della storica squadra di calcio della città che si trova in difficoltà.

L’avvincente nuova serie drama The Old Man arriverà in esclusiva su Disney+ in autunno. Basata sull’omonimo romanzo bestseller di Thomas Perry, The Old Man è interpretata da Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman e Alia Shawkat ed è incentrata sul personaggio di “Dan Chase” (Jeff Bridges) che, lasciata la CIA, vive nell’ombra da decenni. Quando un sicario cerca di ucciderlo, il vecchio agente capisce che per mettere al sicuro il suo futuro deve riconciliarsi con il suo passato.

In esclusiva su Disney+ arriverà Fleishman is in Trouble di FX, tratta dall’omonimo romanzo bestseller del New York Times di Taffy Brodesser-Akner, interpretata da Jesse Eisenberg e Claire Danes e diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris (Little Miss Sunshine, Ruby Sparks, La battaglia dei sessi). Disney+ sarà inoltre la casa del thriller psicologico The Patient, che racconta di Alan Strauss (Steve Carell), un terapeuta tenuto prigioniero da un paziente, Sam Fortner (Domhnall Gleeson), che si rivela essere un serial killer. La serie è co-scritta dagli executive producer Joel Fields e Joe Weisberg (The Americans).

A fare il suo debutto su Disney+ anche il film d’animazione per adulti Little Demon con Aubrey Plaza che, nella versione originale, presta la sua voce a Laura, una ragazza che dopo essere rimasta incinta di Satana (la cui voce nella versione originale è prestata da Danny DeVito), cerca di vivere una vita ordinaria nel Delaware con la figlia anticristo, ma è costantemente ostacolata da forze mostruose.

DISNEY TELEVISION STUDIOS

Nei prossimi mesi su Disney+ debutterà una vasta gamma di titoli, tra cui Mike, la serie esclusiva della showrunner Karin Gist, del creatore/sceneggiatore Steven Rogers e del team di Tonya. Prodotta da 20th Television, parte dei Disney Television Studios, la serie racconta la storia della vita frenetica e controversa dell’icona della boxe Mike Tyson, interpretato da Trevante Rhodes.

In arrivo sulla piattaforma streaming anche Maggie, la serie comedy romantica prodotta da 20th Television con Rebecca Rittenhouse.

NATIONAL GEOGRAPHIC

La nuova serie di National Geographic Limitless con Chris Hemsworth arriverà su Disney+ nei prossimi 12 mesi.

20th CENTURY STUDIOS E SEARCHLIGHT PICTURES

Nei prossimi mesi arriveranno su Disney+ diversi film, tra cui The Princess, targato 20th Century Studios, disponibile dal 1° luglio, con Joey King nei panni di una bella e tenace principessa che, rifiutando di sposare il crudele sociopatico a cui è stata promessa in sposa, viene rapita e rinchiusa in una remota torre del castello del padre; il film Searchlight Pictures in arrivo il 29 luglio Not Okay, una satira che segue un’aspirante scrittrice senza obiettivi (Zoey Deutch) che finge un viaggio a Parigi a misura di Instagram nella speranza di aumentare il suo seguito sui social media, ma cade involontariamente in una bugia più grande di quanto avesse mai immaginato. Inoltre, il 5 agosto arriverà Prey, un nuovo film 20th Century Studios della saga di Predator ambientato nella Nazione Comanche 300 anni fa e diretto da Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane).

In arrivo su Disney+ anche Rosaline, una nuova commedia su “Romeo e Giulietta” di Shakespeare, con la classica storia d’amore raccontata dal punto di vista della cugina di Giulietta, Rosaline, che si dà il caso sia un precedente amore di Romeo. Il film è interpretato da Kaitlyn Dever ed è diretto da Karen Maine.

PRODUZIONI ORIGINALI ITALIANE

Nei prossimi 12 mesi arriveranno su Disney+ in Italia tre nuove produzioni originali italiane.

Dopo tre stagioni e un film, la serie cult comedy BORIS, scritta e diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, torna con la quarta stagione per raccontare ancora una volta, con un linguaggio satirico e fuori dagli schemi, il dietro le quinte del mondo del cinema e della televisione italiani.

Nel cast tornano tutti i protagonisti delle passate stagioni e alcune new entry, in ordine alfabetico: Luca Amorosino, Giulia Anchisi, Valerio Aprea, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, Raffaele Buranelli, Aurora Calabresi, Paolo Calabresi, Astrid Casali, Antonio Catania, Eugenia Costantini, Carolina Crescentini, Cecilia Dazzi, Massimo De Lorenzo, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti, Andrea Lintozzi, Emma Lo Bianco, Francesco Pannofino, Cristina Pellegrino, Edoardo Pesce, Alessio Praticò, Karin Proia, Andrea Purgatori, Carlo De Ruggieri, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Alessandro Tiberi, Giorgio Tirabassi e Nina Torresi.

BORIS è una serie originale Disney+ ed è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle.

The Good Mothers è la nuova serie drama originale italiana che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della ‘Ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla. Dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per i loro figli. Basato sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association, e sceneggiato da Stephen Butchard (Bagdad Central, The Last Kingdom), vincitore del BAFTA, il progetto vede la regia di Julian Jarrold (The Crown, Becoming Jane e una nomination agli Emmy per The Girl) ed Elisa Amoruso (Maledetta Primavera, Chiara Ferragni: Unposted).

La serie è interpretata da Gaia Girace (L’amica geniale) nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè (Catch-22, I Medici) nei panni di Giuseppina Pesce, Barbara Chichiarelli (Suburra – La serie, Favolacce) in quelli di Anna Colace, Francesco Colella (ZeroZeroZero, Trust) in quelli di Carlo Cosco, Simona Distefano (Il Traditore) nel ruolo di Concetta Cacciola, Andrea Dodero (Non odiare) in quello di Carmine e con Micaela Ramazzotti (La pazza gioia, La prima cosa bella) nel ruolo di Lea Garofalo.

The Good Mothers è prodotta da Juliette Howell e Tessa Ross per House Productions (Brexit: The Uncivil War) e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside (L’amica geniale, Anna), una società del gruppo Fremantle.

Prodotta da Disney, IBC Movie e Sunset Press e basata su eventi reali, ‘Ndrangheta, World Wide Mafia racconta la storia della guerra portata avanti dal procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri contro una delle organizzazioni criminali più potenti al mondo, la ‘Ndrangheta. Insieme a The Good Mothers, questa nuova produzione italiana offrirà al pubblico un racconto completo, unico ed esclusivo sul fenomeno italiano della ‘Ndrangheta.

‘Ndrangheta, World Wide Mafia è prodotta da Disney insieme alla società di produzione italiana IBC Movie e alla società di produzione francese Sunset Presse. Gli executive producer per IBC sono Francesca Andreoli e Maurizio Feverati. Gli executive producer per Sunset Presse sono Carlos Carvalho Da Silva, Stéphanie de Montvalon, David Tillier. La docuserie è diretta da Jacques Charmelot e François Chayé ed è scritta da Jacques Charmelot e François Chayé insieme a Giovanni Filippetto e Michela Gallio.