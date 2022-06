Black Phone: Favij e altri ospiti speciali rispondono alla chiamata nella featurette ufficiale

Nei giorni scorsi, il telefono più pauroso della storia, quello di Black Phone, è apparso all’UCI Cinemas Italia Luxe Maximo, di Roma. Favij, PIT – Paranormal Investigation Team, Gianmarco Zagato e Golden Gianpy hanno avuto il coraggio di rispondere alla misteriosa chiamata dell’inquietante apparecchio, insieme agli avventori del cinema: il tutto documentato nella nuova featurette ufficiale rilasciata da Universal Pictures.

La pellicola vede Ethan Hawke come protagonista. La sceneggiatura del film, diretto da Scott Derrickson, è dello stesso Derrickson e di C. Robert Cargill, basato sulla premiata storia breve di Joe Hill dal suo bestseller del New York Times “20th Century Ghosts”. Il film è prodotto da Derrickson e Cargill’s Crooked Highway e presentato da Universal e Blumhouse. Jason Blum, Scott Derrickson e C. Robert Cargill sono i produttori del film, mentre i produttori esecutivi sono Ryan Turek e Christopher H. Warner.

Questa la sinossi ufficiale:

Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

Leggi anche: